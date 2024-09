Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach sexueller Nötigung

Mönchengladbach (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen im Fall einer 55-Jährigen, die am Donnerstag, 30. Mai, von vier unbekannten Tätern am Münsterplatz bedrängt wurde.

Die Frau hatte sich erst im August an die Polizei gewandt und den Vorfall zur Anzeige gebracht. Sie gab an, sich an Fronleichnam am frühen Morgen auf dem Münsterplatz aufgehalten zu haben, im Bereich der großen Treppe, die hinunter in den Geropark führt.

Unvermittelt standen vier unbekannte Männer hinter ihr, die ihrer Wahrnehmung nach etwa 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß waren. Alle hatten dunkles Haar und die Geschädigte vermutet, dass es sich um Personen aus dem arabischen Raum handelt. Zwei von ihnen trugen einen Kinnbart, einer davon hatte zudem eine Narbe unter dem linken Jochbein. Alle Männer wirkten alkoholisiert.

Die Tatverdächtigen drängten die 55-Jährige ihren Angaben zufolge in eine Ecke des Kirchenvorplatzes. Zwei Männer griffen nach ihren Armen, ein dritter habe ihr den Mund mit der Hand zugehalten während der letzte aus der Gruppe versucht habe, ihre Oberbekleidung zu öffnen. Die Gruppe sei jedoch bei der Tathandlung gestört worden, da eine Passantin vorbeikam. Die Geschädigte habe zudem den Mann in die Hand gebissen, der ihr den Mund zuhielt. Die Personen seien daraufhin in Richtung Abteiberg geflüchtet.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Geschehnissen und/oder den beschriebenen Verdächtigen machen können. Insbesondere bittet sie die erwähnte Passantin, sich zwecks einer Zeugenaussage mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise und sachdienliche Angaben nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell