POL-MG: Wohnungseinbruch in Giesenkirchen-Mitte | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwochnachmittag, 18. September, hat ein unbekannter Dieb bei seiner Flucht aus einer Penny-Markt-Filiale einen Angestellten mit Pfefferspray verletzt. Der Mitarbeiter (24) beobachtete gegen 16.10 Uhr, wie ein etwa 60-jähriger Mann von schlanker Statur sich auffällig in der Penny-Markt-Filiale an der Odenkirchener Straße in Rheydt verhielt. Seiner Wahrnehmung nach wollte der Mann das ...

