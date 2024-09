Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte Männer-Gruppe schlägt und beraubt 25-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Mehrere zum Teil noch unbekannte Männer haben am Dienstag, 17. September, um 19.10 Uhr an der Roermonder Straße im Stadtteil Am Wasserturm einen 25-Jährigen verprügelt und beraubt. Dabei hat einer der Männer einen Schlagstock benutzt. Die schweren Verletzungen des 25-Jährigen haben eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich gemacht.

Zeugenangaben zufolge befand sich der Geschädigte auf der Roermonder Straße vor einem Restaurant, als vor ihm zwei Taxen anhielten, aus denen insgesamt sechs Männer ausstiegen. Die Männer seien sofort auf den 25-Jährigen zugegangen. Dabei habe einer einen Schlagstock gezückt. Gemeinsam hätten die Männer auf ihn eingeschlagen und -getreten. Schließlich ließ die Gruppe von ihm ab, stieg zurück in die Taxen und flüchtete. Der 25-Jährige bemerkte, dass seine Jacke inklusive Bargeld und ein Schlüssel fehlten. Die hinzugerufene Polizei fahndete erfolglos nach den Tätern. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen ins Krankenhaus, wo Ärzte ihn stationär aufnahmen.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes und wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, und von der Polizei noch nicht namentlich erfasst wurden, unter der Rufnummer 02161-290 Kontakt aufzunehmen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell