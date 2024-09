Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte malen Zebrastreifen auf Straße in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Dienstag, 17. September, in Rheindahlen auf der Straße Am Südwall mit weißer Farbe einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn gemalt.

Zeugen beobachteten zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr zwei Männer im Alter von circa 45 bis 50 Jahren in Arbeitskleidung und gelben Leuchtwesten, die die Farbe auftrugen. Da die Zeugen annahmen, dass es sich um offizielle Arbeiten der Stadt Mönchengladbach handelte, kam es zunächst zu keiner Information an Stadt oder Polizei. Erst später am Tag wurde die Polizei durch eigene Feststellungen auf den falschen Zebrastreifen aufmerksam.

Den Zeugenangaben zufolge war der eine der beiden Männer schlank, etwa 1,90 Meter groß und hat kurze graue Haare; der andere war ungefähr 1,75 groß und hat eine kräftigere Statur.

Die Polizei warnt: Das Einrichten von Verkehrszeichen obliegt Behörden. Dazu zählen auch Markierungen auf der Fahrbahn wie Zebrastreifen. Wer eigenmächtig Verkehrszeichen aufstellt oder Fahrbahnmarkierungen vornimmt, kann sich dadurch strafbar machen.

Die Polizei hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und nimmt weitere Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

