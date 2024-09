POL-DO: Alleinunfall mit Kleinkraftrad - Fahrer schwer verletzt

Dortmund (ots) - Am 14. September findet der diesjährige Christopher Street Day in Dortmund statt. Die Veranstalter erwarten ca. 3000 Teilnehmende, die sich in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr in Form eines Aufzuges, mit mehreren Festwagen vom Hauptbahnhof durch die Dortmunder Innenstadt bewegen werden. Parallel dazu findet in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr das ...

mehr