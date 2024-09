Polizei Dortmund

POL-DO: CSD in Dortmund - Kein Platz für Hass und Diskriminierung

Dortmund (ots)

Am 14. September findet der diesjährige Christopher Street Day in Dortmund statt. Die Veranstalter erwarten ca. 3000 Teilnehmende, die sich in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr in Form eines Aufzuges, mit mehreren Festwagen vom Hauptbahnhof durch die Dortmunder Innenstadt bewegen werden.

Parallel dazu findet in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr das CSD Stadtfest auf dem Friedensplatz statt. Die Polizei Dortmund rechnet aufgrund dessen mit temporären und teilweise massiven Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Innenstadt und bittet alle Verkehrsteilnehmenden dies mit einzuplanen, den Bereich der Innenstadt zu umfahren und soweit möglich auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Zum Schutz der Versammlung und deren Teilnehmenden wird die Polizei Dortmund am Samstag mit einer deutlich sichtbaren Präsenz im Einsatz sein. Zusätzlich wird die Polizei Dortmund für die Dauer des CSD Stadtfestes eine mobile Wache am Friedensplatz einrichten, um dort für die Anliegen der Besuchenden ansprechbar zu sein. Der LSBTIQ+-Beauftrage des Polizeipräsidiums Dortmund wird da ebenfalls eingesetzt sein.

"Dortmund ist eine bunte, vielfältige und diverse Stadt. Wir freuen uns, am Samstag viele Besucherinnen und Besucher in Dortmund begrüßen zu dürfen. Unsere Aufgabe wird es sein, den Schutz der Versammlung zu gewährleisten und den Menschen die Möglichkeit zu geben ihre Rechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit wahrnehmen zu können. Wir werden konsequent gegen jede mögliche Form der Störung vorgehen, diese strafrechtlich bewerten und verfolgen. Die Menschen, die nach Dortmund kommen, um hier ihre sexuelle Identität und Orientierung, ihre Lebensweise und Einstellung, ihre Diversität, Vielfältigkeit und Meinung zum Ausdruck zu bringen, müssen dies mit einem Gefühl der größtmöglichen Sicherheit tun können. Dafür stehen wir ein!", so der Leitende Polizeidirektor Ralf Ziegler in seiner Funktion als stellvertretende Behördenleiter.

Die Polizei Dortmund nimmt den CSD zum Anlass Teile der Fassade des Polizeipräsidiums an der Markgrafenstraße von Donnerstagabend bis Sonntagmorgen in Regenbogenfarben zu beleuchten.

Der Pressestelle des Polizeipräsidiums Dortmund ist am Samstag während der Versammlung unter der bekannten Hotline 0231-132-1020 erreichbar. Außerdem sind mobile Teams vor Ort. Die Polizei setzt mehrere Kommunikationsteams ein. Diese ständig erreichbaren und speziell geschulten Einsatzkräfte unterstützen seit diesem Jahr bei größeren Einsatzlagen. Die Polizei Dortmund richtet unter der Rufnummer 0231-132-5555 ein Bürgertelefon ein.

