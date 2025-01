Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Schura, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Betrieb in der Straße "Im Rübenäcker" - Polizei bittet um Hinweise (24./26.12.2024)

Trossingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag vorletzte Woche hat ein Unbekannter versucht, in einen Betrieb in der Straße "Im Rübenäcker" einzubrechen. Der Unbekannte machte sich sowohl an der Eingangstür als auch an einer an einer Außentreppe gelegenen Zugangstür zu schaffen, gelangte jedoch schlussendlich nicht in die Räumlichkeiten.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstag, 24.12. und Donnerstag, 26.12.2024 Verdächtiges im Bereich des Fassadenbau Betriebs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07425 3386-0 beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

