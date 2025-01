Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Zwei leichtverletzte Personen nach Zusammenstoß (04.01.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Neuhauser Straße / Brunnentalstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen Verletzungen zugezogen haben. Gegen 14:45 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit einem Opel Astra auf der Neuhauser Straße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit bog ein 64-Jähriger mit einem Dacia Sandero von der Neuhauser Straße nach links in die Brunnentalstraße ab und kollidierte mit dem Opel.

Die Fahrer klagten über Schmerzen und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, die durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell