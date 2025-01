Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Lkr. Tuttlingen) - Schneeglätte führt zu Überschlag auf der B523 (05.01.2025)

Wurmlingen (ots)

Am Sonntagmorgen hat ein 57-Jähriger auf der Bundesstraße 523 die Kontrolle über sein Auto verloren und sich damit überschlagen. Der Mann war gegen 9:00 Uhr in Richtung Autobahn 81 unterwegs und setzte zum Überholen eines grauen Fahrzeugs an. Dabei geriet der schwarze Renault Clio des Mannes ins Schleudern, rutschte in den Graben und überschlug sich, bevor es wieder auf den Rädern zum Stehen kam.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Renault entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Tuttlingen bittet den Fahrer des grauen Fahrzeuges oder mögliche weitere Zeugen, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

