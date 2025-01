POL-KN: (Tuttlingen) - Eingangstür von Geschäft eingeworfen: Polizei bittet um Hinweise (05.01.2025)

Spaichingen (ots) - In der Nacht auf Sonntag verlor ein 18-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über einen Mercedes-Benz der GLE-Klasse und prallte auf Höhe der Hausnummer 198 gegen ein Wohnhaus. Dabei entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro am Auto und rund ...

mehr