Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Landkreis Konstanz) Halbgruppenfahrzeug der Bundepolizei auf A81 überschlagen (05.01.2024)

Engen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro sowie fünf leicht verletzte Polizeibeamte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagmorgen auf der A81 ereignet hat. Gegen 07:55 Uhr befuhr ein Halbgruppenfahrzeug der Bundespolizeidirektion Stuttgart die Autobahn von Geisingen in Richtung Engen, als der Fahrer auf Höhe des "Hegaublicks" vermutlich auf Grund der schneeglatten Fahrbahn witterungsbedingt die Kontrolle über den Mercedes-Benz Sprinter verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Bundespolizisten konnten ihr Dienstfahrzeug selbstständig verlassen und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Am Halbgruppenfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Singen gesperrt. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen blieben aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell