Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizeirevier mit Bierflasche beworfen (04.01.2025)

Schwenningen (ots)

Erheblichen Sachschaden hat ein betrunkener Mann am Samstagabend beim Wurf einer gefüllten Bierflasche gegen das Dienstgebäude des Polizeireviers Schwenningen verursacht. Gegen 20:30 Uhr warf der 41-Jährige das Hopfen-Getränk gegen die Scheibe der Wache, wodurch die Flasche zerbrach und das Fensterglas sowie der Rollladen am Dienstgebäude beschädigt wurden. Der Beschuldigte konnte im Anschluss zu Fuß auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille ergab, musste der 41-Jährige die Nacht zur Ausnüchterung beim Polizeirevier Schwenningen verbringen. Der am Dienstgebäude entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

