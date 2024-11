POL-MA: Mannheim: Schmiererei an Verwaltungsgebäude - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in den Mannheimer Quadraten, bei dem eine Straßenbahn beteiligt war, entstand lediglich Sachschaden. Eine 56-jährige Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Mercedes zwischen den Quadraten E 3 und E 4 in Richtung Bismarckstraße unterwegs. An der Kreuzung D 3/ E 4 nahm sie einer Straßenbahn, die vom Paradeplatz in Richtung Rathaus fuhr, die Vorfahrt und stieß mit ihr ...

mehr