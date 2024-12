Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - Zeugenaufruf nach Raub in Supermarkt

Eystrup (ots)

(KEM) Am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter einen Supermarkt an der Hauptstraße in Eystrup und forderte eine Angestellte unter Vorhalt eines Messers dazu auf, die Kasse zu öffnen. Er entnahm den Kasseneinsatz mit den Geldscheinen und flüchtete anschließend durch den Ausgang in unbekannte Richtung. Er erbeutete einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Angestellte erlitt einen Schock, weshalb eine RTW-Besatzung hinzugerufen wurde. Der Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 22 Jahre alt, dünn, dunkel gekleidet, Kapuzenpullover (Kapuze über dem Kopf), Covid-Maske bis unter die Augen, deutsche Sprache mit starkem Akzent.

Die Polizei Hoya ermittelt wegen schweren Raubes und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Täter, unbekannten verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe werden unter Tel.: 04251-67280 entgegengenommen.

