Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte - 80-Jähriger fährt gegen Baum

Uchte (ots)

(KEM) Am Mittwochabend gegen 18.38 Uhr ereignete sich in Uchte ein Verkehrsunfall, bei dem ein 80-Jähriger verletzt wurde.

Der Mann aus Porta Westfalica befuhr die B441 in Richtung B61, als er in der Linkskurve nördlich von Uchte alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Er wurde durch den Aufprall nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Skoda entstand Totalschaden. Er wurde abgeschleppt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell