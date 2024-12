Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Liebenau - Drei Männern die Weiterfahrt untersagt

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde innerhalb kurzer Zeit gleich drei Männern nach einer Verkehrskontrolle die Weiterfahrt untersagt, weil die Polizei bei diesen den Verdacht einer Fahruntauglichkeit erlangte.

Gegen 22.40 Uhr geriet ein 54-jähriger Liebenauer in Liebenau in eine Verkehrskontrolle der Polizei Hoya. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,89 Promille. Ein anschließend in der Nienburger Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest an einem gerichtsverwertbaren stationären Atemalkoholmessgerät ergab einen Wert von 0,82 Promille.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte die gleiche Streifenwagenbesatzung einen 21-jährigen Nienburger, der mit seinem Opel die Frankfurter Straße in Nienburg befuhr. Sein Drogenvortest verlief positiv. Genauso der Drogenvortest eines 18-jährigen Renault-Fahrers, als dieser gegen 01.10 Uhr von Nienburger Einsatzkräften in Höhe der Classic-Tankstelle gestoppt wurde. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen.

Allen drei Männern untersagten sie zudem die Weiterfahrt. Gegen sie wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

