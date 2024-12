Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - Diebstahl eines Wohnmobils

Drakenburg (ots)

(Reh) Am frühen Morgen des 16.12.2024, gegen 04:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Verdener Landstraße in Drakenburg ein Wohnmobil, welches sich auf einem umzäunten Gelände einer ortsansässigen Firma befand.

Im Rahmen des Diebstahls hebelte die Täterschaft ein Zauntor zum Grundstück auf.

Bei dem entwendeten Wohnmobil handelt es sich um einen Kastenwagen der Marke Fiat in weiß. Der Wert des Wohnmobils beläuft sich auf ca. 42.500 Euro.

Die Polizei Nienburg bittet Hinweisgeber und Zeugen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell