Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Adventskonzert des Landespolizeiorchesters NRW in Saerbeck

Steinfurt (ots)

Benefizveranstaltung der Kreispolizei Steinfurt zugunsten der Notfallseelsorge Steinfurt

Alle Bürgerinnen und Bürger sind auch dieses Jahr wieder herzlich zum Adventskonzert der Kreispolizeibehörde Steinfurt eingeladen. Das Landespolizeiorchester NRW tritt am Freitag, 13.12.2024, ab 19.00 Uhr in der St. Georg-Kirche in Saerbeck auf.

Die engagierten Mitglieder des Landespolizeiorchesters sind professionelle Berufsmusiker. Unter der Leitung von Scott Lawton spielen sie unter anderem weltbekannte Stücke aus Musicals und Filmen. Mit weihnachtlicher Musik stimmt das Orchester die Besucher natürlich auch auf die Adventszeit ein.

Der Eintritt für das Adventskonzert ist kostenlos und eine Platzreservierung nicht erforderlich. Nach dem Konzert werden gerne vor Ort Bargeldspenden entgegengenommen. Der komplette Betrag kommt der Notfallseelsorge in Steinfurt zugute. Die Frauen und Männer kümmern sich um die seelsorgerische Begleitung von Menschen im Kreis Steinfurt, die ein schweres Schicksal getroffen hat.

Schirmherr des Adventskonzertes ist Landrat Dr. Martin Sommer.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell