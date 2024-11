Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Küchengeräte von Parkplatz gestohlen - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (20.11.2024) zwischen 10.15 Uhr und 10.35 Uhr zwei Küchengeräte von dem Anwohnerparkplatz an der Straße "An der Bringenburg" gestohlen.

Die Kühl-Gefrierkombination und der Geschirrspüler hatte ein Monteur kurzzeitig hinter seinem Lieferwagen abgestellt. Die Täter luden die Geräte, ersten Ermittlungen nach, dann in ein anderes Fahrzeug um.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen in dem Bereich verdächtige Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/5 91 43 15.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell