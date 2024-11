POL-ST: Rheine, E-Bike aus Gartenlaube gestohlen

Rheine (ots) - An der Hansaallee ist es am Freitag (15.11.24) gegen 11.50 Uhr auf Höhe eines Baumarkt-Parkplatzes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe des Parkplatzes wurde sie von hinten von einem unbekannten ...

