Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Badstudio

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumen eines Badstudios am Grünen Weg, nahe der Straße Am Eggenkamp, verschafft. Dies geschah zwischen Samstag (16.11.24), 18.00 Uhr, und Sonntag (17.11.24), 13.40 Uhr. Die Täter hebelten der Spurenlage zufolge eine Tür auf und gelangten so ins Gebäude. Sie stahlen zwei Wandspiegel mit Beleuchtung. Ob noch weiteres entwendet wurde, ist unklar. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell