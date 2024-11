Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (17.11.24) zwischen 12.30 Uhr und 18.20 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Mühlenstraße, nahe des Finanzamts, eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge über eine Terrassentür Zugang zum Haus. Sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock durch-suchten die Einbrecher die Räume nach Diebesgut. An einem Anbau wurde ein Fenster eingeschlagen. Darüber hinaus öffneten die Kriminellen an diesem Anbau eine Tür zum Dachboden, gelangten jedoch nicht hinein. Außerdem wurde ein Bretterverschlag, der einem Keller führt, geöffnet. Hinweise auf Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise zu diesem Einbruch entgegen, bei der Wache Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

