POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - Am Freitag (15.11.2024) hat gegen 18.45 Uhr eine Mülltonne am Bahnsteig 1 des Bahnhofes gebrannt. Unbekannte steckten die im Boden verbaute Mülltonne aus Metall an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise zu dem Mülltonnenbrand nimmt die Polizei in Steinfurt unter der ...

