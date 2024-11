Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Schwerer Verkehrsunfall auf der Gronauer Straße in Höhe Bahnstrecke -Nachtrag-

Ochtrup (ots)

In der Nacht von Samstag (16.11) auf Sonntag (17.11.), ist es um etwa 02.40 Uhr auf der Gronauer Straße, Höhe des Bahnübergangs, zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Fahrzeug die Gronauer Straße von Ochtrup in Richtung Gronau gefahren. Nach dem Bahnübergang ist das Fahrzeug vermutlich ins Schleudern geraten und in den Gegenverkehr geraten. Dort ist es frontal mit einem weiteren Auto, das aus Gronau gekommen ist, zusammengestoßen. Dabei ist das aus Ochtrup kommende Fahrzeug in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Im Fahrzeug befanden sich zwei Personen. Der Fahrer ist aus dem Fahrzeug geschleudert worden und an der Unfallstelle verstorben. Der Beifahrer starb ebenfalls an der Unfallstelle. In dem aus Gronau kommenden Fahrzeug, befanden sich insgesamt vier Personen. Alle Fahrzeuginsassen sind durch den Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam ist an der Unfallstelle eingesetzt worden. Die Gronauer Straße ist seit 02.40 Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der Sachschaden ist zurzeit nicht beziffert.

