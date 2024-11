Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Unfall - zwei PKW beteiligt Zwei Verletzte

Ladbergen (ots)

Am Sonntag (17.11.) gegen 11.30 Uhr ist es auf der Kreuzung Münsterweg/ Torfdamm zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 28- Jähriger aus Ladbergen ist mit seinem Opel Meriva auf dem Torfdamm in Richtung Münsterweg gefahren und hat diesen überquert. Nach ersten Erkenntnissen hat er dabei den in Richtung Lengerich fahrenden Mercedes auf dem Münsterweg übersehen und die Fahrzeuge kollidierten. Durch die Kollision hat der Mercedes sich überschlagen und ist im angrenzenden Graben zum Liegen gekommen. Der Fahrer des Mercedes ist ein 43- jähriger Lengericher. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und ist mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren worden. Der 28- jährige Ladbergener wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Anschließend ist er durch einen Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren worden. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren auch ein Rettungshubschrauber und ein spezielles Unfallaufnahmeteam.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell