POL-ST: Steinfurt, Mülltonnenbrand am Bahnhof - Zeugen gesucht

Ladbergen (ots) - Am Sonntag (17.11.) gegen 11.30 Uhr ist es auf der Kreuzung Münsterweg/ Torfdamm zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 28- Jähriger aus Ladbergen ist mit seinem Opel Meriva auf dem Torfdamm in Richtung Münsterweg gefahren und hat diesen überquert. Nach ersten Erkenntnissen hat er dabei den in Richtung Lengerich fahrenden Mercedes auf dem Münsterweg übersehen und die Fahrzeuge kollidierten. ...

