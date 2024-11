Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Sattelauflieger gestohlen

Westerkappeln (ots)

In Westerkappeln-Hambüren ist ein Sattelauflieger als gestohlen gemeldet worden. Der Auflieger der Marke Schmitz Cargobull war am Samstagmorgen (16.11.24) gegen 09.00 Uhr auf einem Firmengelände an der Industriestraße, zwischen Hagenbergweg und Ringstraße, abgestellt worden. Als die Geschädigten gegen 13.30 Uhr zum Parkplatz zurückkehrten, war der Auflieger nicht mehr da. Der weiße Sattelanhänger hat das amtliche Kennzeichen VEC-KB278. Der Anhänger wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

