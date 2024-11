Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Schwerer Verkehrsunfall auf der Gronauer Straße - NACHTRAG - 6 Personen verstorben - Landrat nimmt Anteil

Ochtrup (ots)

In der Nacht von Samstag (16.11) auf Sonntag (17.11.), ist es um etwa 02.40 Uhr auf der Gronauer Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Ochtruper mit seinem BMW die Gronauer Straße von Ochtrup in Richtung Gronau. Nach dem Bahnübergang geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort kollidierte es frontal mit einem schwarzen Ford, der aus Fahrtrichtung Gronau kam. Der Fahrer des BMW wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, der BMW geriet in Brand und brannte vollständig aus. Der Ochtruper und sein 45-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Ochtrup, verstarben an der Unfallstelle. In dem schwarzen Ford befanden sich insgesamt vier Personen. Der Pkw wurde von einem 36-jährigen Mann aus Wettringen gefahren, seine Beifahrerin war eine 33-jährige Frau, ebenfalls aus Wettringen. Im hinteren Bereich des Fahrzeugs saßen eine 33 Jahre alte Frau aus Schüttorf und ein 46-Jähriger aus Steinfurt. Alle Fahrzeuginsassen sind durch den Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. "Wir sind schockiert und bestürzt über diesen unglaublich tragischen Verkehrsunfall", sagte Landrat Dr. Martin Sommer. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen, denen unser Mitgefühl gilt. Unsere Ermittler werden alle Energie in die akribische Auswertung aller Spuren und Hinweise stecken, um den Unfallhergang zu rekonstruieren." Die Angehörigen und Hinterbliebenen der sechs Unfallopfer werden durch die Opferschützer der Kreispolizeibehörde Steinfurt betreut. Sollte es für weitere Personen Unterstützungsbedarf geben, steht der Opferschutz auch diesen Personen zur Verfügung. Erreichbar ist dieser per E-Mail: Opferschutz.Verkehr.Steinfurt@polizei.nrw.de. Der Sachschaden des Unfalls kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiter an. Zeugen, die Hinweise rund um das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Wache in Ochtrup zu melden: Telefon 02553/9356-4155.

