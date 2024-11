Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW dreht sich auf Autobahn - Schutzplanke kippt um

A 61/Rheinböllen (ots)

Ein 62-Jähriger PKW-Fahrer schätzte am 5.11.2024 gegen 10:40 Uhr auf der A 61 im Bereich der Anschlussstelle Rheinböllen beim Auffahren auf die Autobahn den Abstand zu einem LKW offenbar falsch ein und kollidierte mit diesem. Dabei wollte der Mann bei Rheinböllen auf die A 61 in Richtung Ludwigshafen auffahren. Beim Einfahren auf den rechten Fahrstreifen kam es im Baustellenbereich zur Berührung beider Fahrzeuge. Hierdurch drehte sich der PKW des 62-Jährigen und prallte in die behelfsmäßige Mittelschutzplanke der Baustelle. Diese kippte in der Folge auf einer Länge von ca. 500 Metern um, fiel auf die Gegenfahrbahn Richtung Koblenz und behinderte dadurch den Verkehr im Baustellenbereich. Dort fuhr ein PKW, der gerade die A 61 in Richtung Koblenz fuhr, in die umgekippten Schutzplankenteile. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die genauen Schadenshöhen am LKW, an den PKW und den Schutzplanken stehen noch nicht fest. Es kam jedoch, auch durch die erforderlichen Wiederaufbauarbeiten an de Schutzplanke, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da teilweise nur noch der jeweils rechte Fahrstreifen befahrbar war. Die Aufbauarbeiten zogen sich bis gegen 16:30 Uhr hin. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell