POL-VDMZ: Verunfallter Sattelzug mit Vollsperrung auf BAB 61

A 61/Rheinhessen (ots) - Gerade noch glimpflich aus ging ein Verkehrsunfall auf der A 61 am 2.11.2024 gegen 20:56 Uhr. Dort wollte eine 20-Jährige mit ihrem PKW an der Anschlussstelle Bad Kreuznach auf die A 61 in Richtung Koblenz auffahren. Nach bisherigen Erkenntnissen zog die junge Frau dabei direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur der Hauptfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem PKW eines ...

