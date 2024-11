Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Lkw, Vollsperrung BAB60

Wörrstadt (ots)

Am 04.11.2024 gegen 15:15 Uhr kam es auf der BAB60, in Fahrtrichtung Bingen, kurz vor der Anschlussstelle Hechtsheim-West, zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Lkw von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der Lkw beschädigt und Betriebsstoffe liefen aus. Die gesamte Fahrbahn war betroffen. Der Lkw Fahrer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Da die Fahrbahn nicht mehr befahrbar war, kam es in der Folge zu einem massiven Rückstau, der unter Anderem auch den Hechtsheimer-Tunnel betraf. Die Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an. Eine Umleitung wird eingerichtet. Es wird gebeten den betroffenen Streckenabschnitt zu meiden und den Stau zu umfahren. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch mindestens vier Stunden andauern.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell