POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots) - (KEM) Am Montag den 16.12.2024 wurde ein silbergrauer Ford C-Max durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Geschädigte parkte seinen Ford gegen 07:50 Uhr in einer Parklücke an der Verdener Landstraße Höhe Hausnummer 88. Als er gegen 12:00 Uhr zurückkehrte, waren Stoßstange, Kotflügel und die Tür hinten links zerkratzt und eingedrückt. Ein Unfallverursacher gab sich jedoch nicht zu ...

mehr