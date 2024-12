Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrer eines weißen PKW verursacht Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag gegen 12:29 Uhr war eine 42-jährige Fahrerin eines VW Golf auf der Lengericher Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. In Höhe einer Engstelle, die durch am Straßenrand parkende Fahrzeuge entstand, kam ihr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen PKW entgegen. Auf Höhe der Hausnummer 34 kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch am VW Golf ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten. Die Polizei in Lingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

