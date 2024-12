Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Zeugen nach Unfall gesucht

Vrees (ots)

Am Freitag gegen 14 Uhr kam es auf der Rastdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Ackerschleppers mit Anhänger (Bagger geladen) kam während des Überholvorgangs eines 51-jährigen Fahrers eines MAN Lkw zu weit nach links, sodass der Lkw nach links von der Fahrbahn abkam und dort zwei Leitpfosten touchierte. Am Lkw entstand dadurch Sachschaden. Der 51-Jährige brach seinen Überholvorgang ab und versuchte in der Folge den Fahrer des Ackerschleppers per Lichthupe zum Anhalten aufzufordern. Der unbekannte Fahrer hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

