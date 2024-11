POL-AC: Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung in Stolberg

Simmerath (ots) - Am Montagmorgen (25.11.2024 07:30 Uhr) hat es einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Kesternich gegeben. Dabei wurde ein Kind schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der 7-jährige Junge zum Unfallzeitpunkt an der Kreuzung Bundesstraße - Kreuzstraße - Rurberger Straße aus Richtung Kreuzstraße kommend die Fahrbahn. ...

