POL-AC: 7-Jähriger schwer verletzt - Verkehrsunfall in Kesternich

Aachen (ots) - Bei einem Unfall in der Mozartstraße ist am Samstagabend (24.11.24, 22.30 Uhr) ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Der 20-Jährige, der mit seinem Roller auf dem rechten Gehweg der Mozartstraße in Richtung Beethovenstraße unterwegs war, fuhr nach jetzigem Ermittlungsstand zwischen zwei geparkten Pkw hindurch auf die Fahrbahn der Mozartstraße und wurde dort von dem Pkw eines 67-jährigen Fahrers ...

