POL-AC: Zeugenhinweis führt zu Drogenfund und Täterfestnahme

Aachen (ots)

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei Aachen gestern (21.11.2024) einen Tatverdächtigen festgenommen. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamtinnen und Beamten außerdem Betäubungsmittel und Bargeld.

Gegen 17 Uhr kontaktierte ein Mann am Donnerstagnachmittag die Polizei Aachen und meldete ein verdächtiges Auto mit mehreren Insassen in der Alsenstraße. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie den Pkw verlassen vor. Aus dem Inneren des Pkw war deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar. Durch eine Fahrzeugüberprüfungen stellten die Beamten fest, dass das Auto am Donnerstag in Dortmund als gestohlen gemeldet wurde.

Im Verlauf des Einsatzes ergaben sich außerdem Hinweise auf einen 43-jährigen Mann, der in der Alsenstraße wohnhaft ist und in Verbindung mit dem Auto stehen könnte. Wenig später trafen die Polizistinnen und Polizisten den 43-Jährigen sowie eine 34-jährige Frau in seiner Wohnung an. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden Betäubungsmittel (Cannabis, Amphetamine, Heroin), außerdem große Mengen Bargeld, Utensilien zur Herstellung von Betäubungsmittel, sowie unerlaubte Feuerwerkskörper aufgefunden und sichergestellt.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Ihm werden unerlaubter Anbau und Handel mit Cannabis, sowie unerlaubter Handel und illegale Herstellung von Amphetamin, außerdem ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Die Kriminalpolizei Aachen hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zwei weitere Personen, die sich nach Aussage der Tatverdächtigen ebenfalls im Auto befunden haben sollen, sind aktuell noch flüchtig.

Es ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht davon auszugehen, dass der 43-Jährige das aufgefundene Auto in Dortmund gestohlen hat. Die Ermittlungen zum Fahrzeugdiebstahl hat die Polizei Dortmund aufgenommen. (kg)

