POL-AC: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf dem Pariser Ring

Aachen (ots) - Im Rahmen eines gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes der Aachener Polizei, des Zolls, des Ordnungsamtes, der Stadtkasse und des Finanzamtes wurden am vergangenen Freitag (15.11.24) in der Zeit von 18.00 bis 02.30 Uhr insgesamt acht Gewerbetriebe kontrolliert - darunter auch Kioske und Shisha-Bars. Insgesamt 182 Personen wurden überprüft. Zwei Personen wurden festgenommen. In einem Kiosk in der Düppelstraße ...

mehr