BPOL-HRO: Festnahme am Hauptbahnhof Rostock

Wismar (ots) - Derzeit noch unbekannte/r Täter beschmierten großflächig einen Zug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH, welcher sich in der Abstellanlage am Platten Kamp in Wismar befand. Hierüber informierte ein Mitarbeiter der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH das Bundespolizeirevier in Wismar am Vormittag des 09. Oktober 2024. Vor Ort stellten die Bundespolizisten fest, dass der Zug auf einer Gesamtfläche von ca. 121 m² ...

