Polizei Aachen

POL-AC: Sturz auf dem Löhergraben - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Aachen (ots)

Am Dienstag der vergangenen Woche (12.11.2024) kam es auf dem Löhergraben zu einer gefährlichen Verkehrssituation, bei der ein E-Scooter-Fahrer zu Fall kam und sich verletzte. Eine beteiligte Autofahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich nach dem gestürzten Mann zu erkundigen.

Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass ein Verkehrsunfall zwingend einen Zusammenstoß von mindestens zwei Verkehrsteilnehmern erfordert. Die Definition eines Verkehrsunfalls beinhaltet vor allem einen Schadenseintritt - unabhängig ob Verletzungen oder Sachschaden - der durch eine Situation im Straßenverkehr herbeigeführt wird. Ein Verkehrsunfall kann also auch vorliegen, wenn jemand eine Situation hervorruft, durch die eine andere Person zu Schaden kommt, ohne dass es einen Zusammenstoß gegeben hat.

Im aktuellen Fall ist die Autofahrerin am genannten Dienstag um 7 Uhr aus einer Parklücke gefahren. Dabei soll sie den 21-jährigen E-Scooter-Fahrer übersehen haben, der den Löhergraben in Richtung Alexianergraben entlangfuhr. Weil die Unbekannte gerade vom Fahrbahnrand losfuhr, als sich der Mann auf Höhe ihres Autos befand, musste dieser ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er kam zu Fall und verletzte sich leicht, jedoch fiel sein Handy aus der Tasche und wurde stark beschädigt. Die Autofahrerin fuhr ohne Anzuhalten in ihrem roten Kleinwagen davon und bog in die Mörgensstraße ab.

Die Polizei Aachen hat nun die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum oben genannten Sachverhalt machen können, sollen sich unter 0241-9577 42101 beim Verkehrskommissariat melden. Außerhalb der Bürozeiten können Sie in diesem Zusammenhang die Leitstelle unter 0241-9577-0 kontaktieren. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell