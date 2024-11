Polizei Aachen

POL-AC: Versammlungen und Veranstaltungen am 22.11.24: Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Aachen (ots)

Die Aachener Polizei weist darauf hin, dass am 22.11.2024 ganztägig mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Aachener Innenstadtbereich zu rechnen ist. Im Zusammenhang mit einer Parteiveranstaltung im Eurogress wurden mehrere Versammlungen und Kundgebungen im Stadtgebiet bei der Polizei angemeldet. Dadurch kann es insbesondere zu temporären Straßensperrungen und Einschränkungen rund um die Monheimsallee kommen. Zeitgleich findet im Eurogress die Generalprobe des Sinfonieorchesters statt. Die Aachener Polizei wird angezeigte Versammlungen schützen und Maßnahmen treffen, um die Beeinträchtigungen für Besucherinnen und Besucher des Eurogress, Verkehrsteilnehmende sowie Anwohnende so gering wie möglich zu halten. (am)

