POL-AC: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Würselen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kaiserstraße ist gestern Morgen (18.11.24) eine 13-jährige Radfahrerin verletzt worden. Das Mädchen war um 7.28 Uhr in Richtung Klosterstraße unterwegs und stieß an der Kreuzung Bahnhofstraße mit einem Pkw zusammen, der von der Kaiserstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Die 13-Jährige kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Nachdem er kurz angehalten und mit der Verletzten gesprochen hatte, setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich weiter um das Mädchen zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer wird beschrieben als männlich, ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, leicht gelockte braune Haare.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem gesuchten Pkw oder dem unbekannten Fahrer machen können, werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-42101 zu melden. (am)

