POL-AC: Mehrere Pkw angezündet: Staatsschutz ermittelt

Aachen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (17.11.24) insgesamt drei Pkw angezündet und damit einen erheblichen Sachschaden verursacht. Die erste Tat wurde der Polizei um 1.50 Uhr durch einen Zeugen im Hasselholzer Weg gemeldet. Gegen 4.00 Uhr ging eine weitere Meldung zu einem brennenden Pkw in der Simpelvelder Straße ein. Die dritte Tat ereignete sich gegen 6.13 Uhr in der Kopernikusstraße. Alle drei Pkw wurden durch die Brände völlig zerstört. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. In der Nähe aller Tatorte wurden Schriftzüge entdeckt, die eine politische Motivation vermuten lassen. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen zu den Taten aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-35101 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 bei der Polizei zu melden. (am)

