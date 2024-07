POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung und mögliche Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rockeskyll (ots) - In der Zeit vom 08.07.2024, 07:45 Uhr - 09.07.2024, 07:45 Uhr wurde die Kapelle in der Dorfstraße in Rockeskyll durch unbekannte Täter verwüstet. Hier wurden Blumen aus den den Töpfen gerissen und in der Kapelle verstreut. Weiterhin wurde eine Altardecke entwendet und ein Ziertuch zerrissen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 ...

