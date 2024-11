POL-AC: Zeugensuche nach Verkehrsunfall-Flucht mit Personenschaden

Aachen (ots) - Am gestrigen Abend (14.11.2024) hat es gegen 20:40 Uhr einen Verkehrsunfall an der Kreuzung des Berliner Rings zur Breslauer Straße gegeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn des Berliner Rings in Gehrichtung Breslauer Straße, als er auf dem linken Fahrstreifen des Berliner Rings (in Fahrtrichtung Madrider Ring) von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt wird. ...

mehr