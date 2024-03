Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am Montag den 25.03.2024 gegen 18:15 Uhr ereignete sich in der Einhäuser Landstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. An dem geparkten Citroen und dem Opel wurden jeweils die linken Außenspiegel abgefahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall ist ein silberner Mercedes Benz in Erscheinung getreten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeistation in Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 / 706 - 0

