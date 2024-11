POL-AC: Fahrraddiebstahl - Zwei Männer in Untersuchungshaft

Aachen/Würselen (ots) - In den letzten sechs Wochen wurden in Würselen eine Vielzahl von Raubdelikten, Einbrüchen und Bränden begangen, die das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigt haben. Die Polizei Aachen hat in diesem Zusammenhang eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich mit ...

mehr