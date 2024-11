Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrshinweis: Weihnachtsmarkt, Demos und Veranstaltungen

Aachen (ots)

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass es, aufgrund von mehreren Demonstrationen und Veranstaltungen, im gesamten Tagesverlauf zu Beeinträchtigungen des Verkehrs in der Aachener Innenstadt kommen kann. Eine Versammlung wird sich gegen 17 Uhr in Form eines Demonstrationszuges vom Bahnhof aus über die Römerstraße, Theaterstraße, Theaterplatz, Kapuzinergraben, Peterstraße und die Monheimsallee bis zum Eurogress bewegen. Die Polizei empfiehlt, den Bereich samt Nebenstraßen in der betreffenden Zeit weiträumig zu umfahren. Aufgrund der Eröffnung des Aachener Weihnachtsmarktes ist heute im gesamten Innenstadtbereich mit einer angespannten Verkehrslage zu rechnen. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell