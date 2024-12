POL-EL: Neulehe - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lohne (ots) - Gestern um 17:50 Uhr kam es in der Jahnstraße auf einem Sportgelände zu einem Brand. Ein Papiercontainer, der an einer Mehrzweckhalle stand, geriet in Brand. Der Rauch löste die Brandmeldeanlage über die geöffneten Fenster in der Halle aus. Durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne konnte das Feuer gelöscht werden. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen ...

