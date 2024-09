Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelecs zusammengestoßen/ Eine leicht und eine schwer Verletzte

Lohmar (ots)

In Lohmar kam es am Mittwochabend (11. September) zu einem Zusammenstoß zweier Pedelecs. Dabei stürzten zwei junge Radfahrerinnen und verletzten sich. Gegen 20:20 Uhr radelten die beiden 14 und 18 Jahre alten Jugendlichen mit ihren Pedelecs auf der Straße "Am alten Rathaus" in Richtung Pastoratsweg. In Höhe der Einmündung zum Pastoratsweg kam es zur Kollision und die beiden Fahrerinnen stürzten. Zu dem Zeitpunkt herrschte bereits Dunkelheit und die Fahrbahn war vom Regen nass. Unmittelbar nach dem Unfall schilderten die Beteiligten einer Zeugin, die erste Hilfe leistete, dass sie vor dem Unfall nebeneinander gefahren wären und sich gegenseitig angeschoben hätten. Dabei hätten sich die Räder dann offenbar ineinander verhakt, so dass sie stürzten. Durch den Unfall verletzte sich die 14-Jährige leicht und die 18-Jährige schwer. Rettungswagen brachten beide in Kliniken. An den Rädern mit Elektromotor entstand nur geringer Sachschaden. Den hinzugerufenen Polizisten gegenüber konnten die jungen Frauen vor Ort keine Angaben zum Unfallhergang machen. Die Unfallspuren korrespondierten jedoch mit den Angaben der Zeugin. Die Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs ist Bestandteil der Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis aufgenommen hat. Die Polizei weist darauf hin, dass das Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern nur erlaubt ist, wenn dadurch niemand behindert oder gefährdet wird. Es ist auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten. Freihändiges Radfahren ist nicht erlaubt. Eine Hand darf vom Lenker genommen werden, jedoch gilt hier dann besondere Vorsicht. Außerdem empfiehlt die Polizei das Tragen von Schutzhelmen, um die Sicherheit von Radfahrern als relativ gefährdete Verkehrsteilnehmer, zu erhöhen. (Uhl) #Leben

